Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Москву

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

По данным телеканала, Шредера заметил в отеле Kempinski корреспондент N-tv Райнер Мунц. Журналисты предполагают, что прибытие экс-канцлера ФРГ в Россию может быть связано с его участием в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Имя Шредера упоминалось недавно в контексте поисков Европейским союзом переговорщика для контактов с Москвой. Президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом. Российский лидер подчеркнул, что это человек, которому можно доверять.