НАТО отказалась считать случай с БПЛА в Румынии атакой на альянс: "Это случайность"

В НАТО не считают происшествие с беспилотником на румынской территории целенаправленной атакой на одного из членов военно-политического блока. Такое заявление сделал во вторник, 2 июня, глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Как подчеркнул военный в комментарии Al Arabiya, "конечно, это случайность" и отнюдь не "действие против нас и не нападение".

Вместе с тем, отметил адмирал, Североатлантический альянс предпринимает меры по укреплению обороны своего восточного фланга. НАТО планирует направить туда больше сил и создать схему, которая "свяжет всё от Балтийского до Черного моря".

Ранее румынский публицист Ион Кристою заявил, что многие в Румынии не верят официальной версии властей о якобы виновности России в инциденте с БПЛА. По словам Кристою, люди предполагают, что падение дрона было организовано "вместе с украинцами".

Киев действительно попытался выжать максимум из случившегося. Украинский постпред в ООН Андрей Мельник потребовал от стран НАТО существенного увеличения поставок Украине систем противовоздушной обороны, а также формирования мощного интегрированного щита и "смелых коллективных действий".