Управление по взысканию долгов в Финляндии с начала 2026 года успело конфисковать российские активы почти на 4 миллиона евро.

Как сообщает Yle со ссылкой на документы ведомства, речь идет о средствах, перечисленных российской стороной Финляндии в рамках программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом. Москва выплатила свой взнос до начала спецоперации, а официальный Хельсинки присвоил эти деньги.

Поводом для такого шага финских властей стало заявление "Нафтогаза Украины" и ее дочерних структур. "Газпром" ранее отказался платить по многомиллиардным искам украинской стороны, которые поступают под надуманными предлогами в европейские и американские суды.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что коллективный Запад заморозил около 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Корейской Народной Демократической Республике, Ливии и Афганистану.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отмечая склонность еврочиновников к грабежам и кражам чужих денег и имущества, предупреждал, что "все причастные к этому, включая (главу евродипломатии Каю) Каллас, закончат в долговой яме", где "сыро и холодно".