Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой и гимном.

Как уточняется на официальном сайте FIE, с россиян и белорусов снимаются все ограничения: атлеты и спортивные чиновники вправе участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой международной федерации под своими национальными аббревиатурами, в униформе с флагами и под гимнами.

Реализовать это право российские фехтовальщики смогут уже в июле — на чемпионате мира, который состоится в Гонконге.

Ранее российских борцов допустили к международным турнирам без ограничений. Глава Минспорта Михаил Дегтярев подчеркивал, что боевые искусства подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт, причем велика заслуга президента России Владимира Путина, имеющего "огромный авторитет в этих видах спорта".

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Но это еще не означает, что российским хоккеистам разрешено участвовать в международных турнирах.