Кенсингтонский дворец сделал важное объявление о борющейся с раком Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец сделал объявление о принцессе Уэльской. Сообщается, что 2 июня Кэтрин присоединится к королю и королеве в Сент-Джеймсском дворце на приеме, посвященном 125-летию "Британского фонда исследований рака".

Юбилейное мероприятие, организованное Карлом III, призвано подчеркнуть вклад организации и продемонстрировать работу ученых, врачей, волонтеров, участвующих в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Принцесса Кейт сама прошла через шестимесячный курс химиотерапии, а в январе 2025 года объявила, что находится в ремиссии. С тех пор она вернулась к полноценному исполнению королевских обязанностей, а в прошлом месяце совершила свою первую зарубежную поездку после постановки диагноза. Король Карл III также продолжает проходить лечение против рака.

Для Кэтрин это мероприятие имеет большое значение. Ранее Карл III требовал, чтобы график Кейт не совпадал с его. Поговаривали, что короля очень сильно раздражало, что все внимание доставалось его невестке. Но после того как они оба столкнулись с раком, связь между Карлом III и Миддлтон укрепилась. Монарх понимает, что чувствует Кейт, а принцесса в свою очередь старается сделать все, чтобы помочь свекру победить болезнь.