Государство окажет поддержку армянским аграриям в свете ограничения поставок их продукции на российский рынок. С таким обещанием выступил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Россельхознадзор из соображений фитосанитарной безопасности запретил ввоз на российский рынок армянских косточковых (в том числе черешни, абрикосов и персиков) и свежего винограда. Затем к этому перечню добавили картофель, баклажаны и сухофрукты. Эмбарго введено также в отношении алкоголя, включая знаменитый армянский марочный коньяк, и минеральной воды.

Пашинян признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары, но заверил, что им помогут: "Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит". Политик заверил, что сложившаяся ситуация поможет диверсифицировать торговые потоки , а в итоге "вырастет и производство перца в Армении, и экспорт".

Тем временем председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отметил, что россиянам нечего бояться в свете ограничений ввоза армянской продукции. В российские магазины свозят продукты из многих стран, ретейлеры выстроили эффективную географию поставок. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда на российском рынке нет, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу напомнил, что сотрудничество и стратегическое партнерство — это улица с двусторонним движением. В свете заявлений и действий армянских властей политик подчеркивал, что сотрудничество с Россией — это по-прежнему основной двигатель экономики Армении, с этим фактом трудно спорить.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин скептически высказался о попытках Еревана сохранить членство в ЕАЭС, одновременно пытаясь продвинуться в процессе присоединения к Евросоюзу, поскольку "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится".