Путин призвал вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка

Самостоятельные факультеты русского языка должны быть открыты в федеральных российских вузах. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики русского языка и языков народов России.
Сейчас сложилось так, что изучение русского языка и литературы ведется только в рамках кафедр. Владимир Путин привел в пример опыт Крымского госуниверситета, где уже создан отдельный факультет русского языка.
Президент призвал обратить особое внимание на то, чтобы в единых учебниках, которые сейчас разрабатывают для школ, содержание было синхронизировано с материалами контрольных работ и экзаменов. А при подготовке педагогов начальной школы необходимо увеличить количество часов изучения русского языка и литературы.
"Эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей. Поскольку уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст во многом обеспечивают высокую успеваемость школьника по всем другим предметам. И неслучайно задача совершенствования изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях отнесена к приоритетам государственной языковой политики", - добавил Путин.