У берегов Норвегии нашли старинный затонувший корабль с китайским фарфором

Стопки белых тарелок с синим узором разложены так аккуратно, будто только что из кухонного шкафа. Рядом - неглубокие блюдца и чаши. Судя по цветам, из того же набора. Даже рыбы не могут проплыть мимо такой искусной работы. Клад обнаружили случайно в проливе Скагеррак между южным побережьем Норвегии и северной частью полуострова Ютландия - в Дании. До места археологи и водолазы плыли несколько часов на моторной лодке.

Пролив исторически - один из самых загруженных судоходных маршрутов в мире. По оценкам специалистов, на 600-метровой глубине посуда пролежала не менее четырех веков. А выглядит так, будто хоть сейчас на стол ставь. Вместе с китайским фарфором обнаружили и европейские товары: образцы ткани, фрагменты люстр и даже зерно. Спецоперацию по поднятию со дна клада археологи продумывали до мелочей.

Половину успеха ставили на погоду: нужна была безветренная, а еще лучше солнечная. Для Скандинавии подобная картина - редкость. И как только небесная канцелярия дала добро, специалисты выдвинулись в открытое море. Прежде чем нырять самим, в темноту сначала опустили дистанционный управляемый подводный дрон. Над затонувшим судном беспилотник с камерой сделал несколько кругов, тщательно фиксируя каждый угол. Далее потребовалась совсем ювелирная работа: найденные предметы робот цеплял особыми присосками и аккуратно перекладывал в корзину, чтобы не повредить ценную находку. Специалисты уверены: проектов подобной сложности, да еще и на такой глубине, в Северной Европе до этого не было.

"Эта находка не только необычна, но и имеет значительную научную ценность и демонстрирует важный технологический прогресс в подводной археологии", - заявил Андреас Бьелланд Эриксен, министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии.

Говорить о том, что археологи нашли подлинный китайский фарфор, до экспертизы рано. Однако судя по тому, насколько хорошо сохранился рисунок на тарелках, которые пролежали в воде четыре сотни лет, вероятность этого крайне велика.

"Они обжигались при температуре 1300-1400 градусов. И компоненты фарфоровой массы в результате обжига запекались настолько сильно, что практически не оставляли пор ина поверхности. Это, собственно, и отличает фарфор от других видов керамики, от фаянса. Он не пористый. Второй момент - это глазурь, которая также защищает фарфор. Глазурь - стекловидный состав, который наносится на фарфоровый черепок и после обжига образует на поверхности изделия водонепроницаемую пленку - дополнительный слой защиты", - объяснила Светлана Даниленко, старший научный сотрудник музея-усадьбы "Кусково".

Откуда шло судно и что помимо посуды везло - пока неизвестно. Как и обстоятельства происхождения найденной утвари. Фарфор уже ждут на экспертизу в морском музее Норвегии.