Украинцам разрешили не прилагать справку о судимости к заявлению на гражданство России

Иностранцы и лица без гражданство, претендующие на получение российского паспорта, обязаны будут приложить к соответствующему заявлению справку о судимостях.

Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации, соответствующие коррективы вносятся в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.

Однако указ содержит указание на исключение из общей нормы: не обязаны предоставлять справку о судимости до 1 января 2028 года включительно граждане Украины, а также лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и выехали с территории этой страны в Россию, в том числе через территории третьих государств.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что недостаточно высказаться в поддержку политики России, чтобы претендовать на получение российского гражданства, особенно при нежелании учить русский язык, узнавать и соблюдать российские законы.

При этом лица, которые уже приобрели российское гражданство, не могут позволить себе расслабляться: законы России предусматривают лишение паспорта и депортацию за совершение опасных для государства и общества преступлений. Так, российское гражданство восьми уроженцев Центральной Азии было прекращено за пропаганду экстремизма.