Киевский режим заметно нарастил террористическую активность в Черном море — это увеличивает риски для гражданского судоходства. На это указала во вторник, 2 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства, Захарова назвала терактом налет украинского дрона на турецкое судно, шедшее под флагом Вануату и перевозившее сухой груз из Одессы. Произошло это 28 мая. Чиновница назвала это характерной тенденцией: "ВСУ совершают бандитские налеты на суда – при помощи БЭК или БПЛА – и сваливают всё на Россию".

Представитель МИД потребовала сделать эти акты терроризма со стороны Киева предметом тщательного беспристрастного разбирательства, а также обеспечить "ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран".

Ранее российские власти подчеркивали, что прежние атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море вызвали резкий отклик не только в России — жестко отреагировали также власти Турции и Казахстана. При этом "в Киеве проигнорировали ясную реакцию со стороны Анкары и Астаны".

При этом киевский режим цинично подтверждает свою причастность к атакам на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что предводитель режима Владимир Зеленский утверждал, что именно Украина сегодня контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам.