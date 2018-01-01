Евгения Медведева влезла в скандал с сыном Плющенко и Рудковской: вот что она сказала

Сын Евгения Плющенко повторил легендарное выступление олимпийского чемпиона на "Евровидении". Гном Гномыч вышел на крошечный лед в дуэте с Димой Биланом. Задача перед 13-летним фигуристам стояла очень трудная, и Саша с ней справился.

Плющенко-младший исполнял сложные элементы на пластиковом льду, но не все у него получилось без помарок. Когда видео с Гном Гномычем и Биланом опубликовали в Сети, на юного фигуриста обрушился шквал критики.

Плющенко-младшего назвали "деревянными". Поклонники фигурного катания обвинили Сашу в полном отсутствии пластики и посоветовали ему заняться другим видом спорта.

Дошло до того, что команде Плющенко пришлось выступить с разъяснениями провального выступления Саши. Специалисты объяснили, что все дело в качестве катка, на котором Гном Гномычу пришлось кружиться перед Биланом.

"У таких материалов сильное сопротивление, короткое скольжение, ноги устают в разы быстрее. Поэтому даже опытный спортсмен начинает двигаться осторожнее и скованнее", — сообщили эксперты.

Прокомментировала скандал и Евгения Медведева. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года заявила, что столь рьяная и необоснованная критика недопустима по отношению к юным спортсменам.

"Во-первых, хейтить ребенка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь. Это неправильно, будь то Саша Плющенко, будь то любой другой ребенок", — отметила Медведева в беседе с "Пятым каналом".