Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о программе Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, передает ТАСС.

Участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Впервые за много лет в ПМЭФ примет участие официальная американская делегация, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам.

Также Ушаков рассказал, что на форум приедут президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, зампредседателя КНР Хань Чжень, президент Абхазии Бадра Гунба. Участвовать в работе ПМЭФ будут и главы региональных и международных организаций - в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ.

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, добавил помощник главы государства.