Власти Крыма рассказали о ходе решения проблемы дефицита топлива

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во вторник, 2 июня, что ситуация, связанная с дефицитом автомобильного топлива на полуострове, находится на контроле у президента России Владимира Путина.

Как подчеркнул Аксенов, сам он также лично контролирует хорд решения проблемы. При этом крымские власти координируют свои действия с правительством Севастополя: бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.

Политик призвал жителей и гостей Крыма и Севастополя набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что конфликт на Ближнем Востоке и вызванная им турбулентность на энергетических рынках создают соблазн нажиться на экспорте, однако внутренний рынок должен оставаться в приоритете. Нельзя допустить перенос внешнего ценового шока на российских потребителей.

Между тем антимонопольщики выдали ряд предостережений экспертам в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимых рынках. Речь шла о прогнозах аналитиков о подорожании топлива, тиражируемых средствами массовой информации.