Вдову Вознесенского Зою Богуславскую похоронили в Москве через три недели после смерти

Зоя Богуславская скончалась 14 мая. Ей было 102 года. 2 июня в Москве прошло прощание с вдовой Андрея Вознесенского. Церемонию провели спустя почти три недели после смерти Богуславской из-за родственников. Семья Зои Борисовны разбросана по миру, и не все могли экстренно приехать в Россию.

Прощание прошло в центре Вознесенского. Богуславская пережила мужа на 16 лет и бережно сохраняла память о нем. В центре проходили фестивали, издавались книги, создавались документальные фильмы о поэте.

Но 2 июня все говорили исключительно про Зою Богуславскую, а весь Центр Вознесенского был оформлен фотографиями искусствоведа. В холе повесили огромный портрет Зои Борисовны, по всему зданию расставили корзины с цветами. На экране демонстрировали редкие кадры из творческой жизни Богуславской.

Гроб с телом вдовы Вознесенского стоял в центре главного зала, к нему могли подойти поклонники, чтобы отдать последние почести. Венки прислали Григорий Заславский, Евгений Миронов, Владимир Машков, Евгений Каменькович, Андрей Малахов и многие другие.

Похоронили Зою Богуславскую на Новодевичьем кладбище. Она упокоилась рядом с мужем, Андреем Вознесенским, с которым она прожила 46 лет.