Россия и Соединенные Штаты продолжают диалог по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях. Об этом рассказал во вторник, 2 июня, директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров.

Как уточнил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь", общение продолжается на уровне профильных экспертов на регулярной системной основе. Последняя подобная встреча состоялась всего неделю назад.

Гусаров отметил, что имеются осязаемые результаты, главный из которых — "удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказывал, что по теме "раздражителей" наметился некий прогресс, однако главные вопросы остаются без продвижения. Россия призывает США осознать меру их ответственности за реализацию договоренностей Аляски.

При этом Европа стремится разрушить понимание, наметившееся между Москвой и Вашингтоном. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что на аляскинском саммите между президентами России и США сложилась "человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение". Однако "именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский, который всячески подкидывает им дров".