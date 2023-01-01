Брат Геннадия Хазанова пропал без вести: питался в столовых для бездомных, а потом исчез

В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова Андрей Лукачер. 68-летний мужчина уже около года не выходит на связь с родственниками.

Семья забила тревогу еще несколько месяцев назад. Как рассказала племянница Андрея Лукачера, он оборвал все связи с близкими несколько лет назад после ссоры с братом Юрием.

"Когда я еще была маленькая, помню, что он приходил в гости к папе, мы были знакомы с ним. Но позже они с отцом разругались и оборвали связь", — поделилась племянница Лукачера.

У родственника Хазанова не было ни официальных жен, ни детей. По данным ИА Регнум, незадолго до исчезновения мужчину видели в столовой для бездомных. Там он регулярно питался. Квартира Лукачера стоит нетронутой, там никто не живет.

"После смерти отца я решила наладить общение с дядей, пришла к нему домой, но двери мне никто не открыл. Счетчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели. Телефоном дядя никогда не пользовался, у него не было ни сотового, ни стационарного телефона", — рассказала племянница Лукачера.

Женщина подтвердила, что ее дядя жил скромно, он действительно много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Племянница обращалась в соцслужбы района Марьино, надеясь, что они прояснят судьбу пенсионера, но ничего выяснить не удалось.

Напомним, Юрий Лукачер скончался в 2023 году. Свои последние дни родственник именитого артиста провел в полном одиночестве и нищете. По слухам, в последние месяцы он совсем отчаялся и не знал, у кого просить помощи. Неравнодушные соседи вовремя заподозрили неладное и вызвали скорую. Лукачера госпитализировали, но в больнице он скончался, так и не простившись ни с кем из родных.

Юрий и Андрей Лукачеры были братьями Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде. С братьями артист отношения не поддерживал.