Путин созвонился с Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели во вторник, 2 июня, телефонный разговор. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как уточняет администрация российского лидера, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

Двумя неделями ранее Путин и Лукашенко также пообщались по телефону. Тогда политики обсуждали торговлю, экономику и оборону. Также лидеры государств поговорили о предстоящих совместных мероприятиях по указанным направлениям.

Важным направлением углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси остается военное сотрудничество. Александр Лукашенко подчеркивал, что его страна может оказаться втянутой в боевые действия против Украины только в одном случае — если против республики будет совершена агрессия.