Соединенные Штаты приступили к выводу своих военнослужащих с территории Литвы после завершения срока ротации.

Как уточняет Литовское национальное радио, выводу подлежат более тысячи американских военнослужащих и боевой техники.

В Вильнюсе ждут новую группу солдат на смену предыдущей, хотя сроки и численность развертывания пока не подтверждены — американские власти пересматривают свои военные планы в Европе.

В апреле аналитики смоделировали удар России по Литве, основываясь на опыте нынешней войны с Ираном. Эксперты пришли к выводу, что российские войска смогут завоевать страны Балтии за 90 дней, причем Вильнюс будет полностью стерт с лица Земли.

При этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, заявивший недавно о необходимости атаковать Калининград силами НАТО, пошел на попятную. Политик заверил, что не подразумевал ничего агрессивного — просто хотел дать понять, что "мы не одни".