Лерчек вышла на связь после шестой химиотерапии: смотреть больно, как она изменилась

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз в феврале, после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия надеется побороть рак.

2 июня блогер прошла шестой курс химиотерапии. Лерчек вышла на связь из больницы и рассказала, как себя чувствует. "На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, аппетит не очень. Но через пару дней, надеюсь, все будет в порядке", — поделилась Чекалина.

Рядом с Валерией был ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Близкие по очереди дежурят в клинике, привез блогера на лечение ее брат Родион, он пробыл с Лерчек несколько часов, а потом Родиона сменил Луис.

Сквиччиарини помог Чекалиной снять видео в больнице, чтобы блогер отчиталась перед своими поклонниками. На кадрах Лерчек рассказала, что выписывается и едет домой, чему очень рада.

В свою очередь танцор заверил подписчиков Валерии, что они будут чаще показывать, как проходит лечение, это может развеять слухи, которые распускают недоброжелатели Лерчек.

"Мы решили чаще давать вам информацию, потому что, ходят слухи, что человек с четвертой стадией – как мертвый. Это неправда", — отметил Луис.

Лерчек же в очередной раз сказала, что очень сильно хочет жить. Она надеется выйти в ремиссию и убеждена, что главное — оптимистичный настрой.

Поклонники под видео Чекалиной желают ей скорейшего выздоровления. Некоторые отмечают, что Лерчек очень сильно изменилась. "Пусть все будет хорошо"; "Выздоравливай! Ты нужна своим детям!"; "Молюсь за вас"; "Больно смотреть на Лерчек, была такая красавица", — пишут пользователи Сети.