Российская сборная по художественной гимнастике с триумфом вернулась домой

Если и встречать победителей, то именно так - с шарами и цветами, громко, чтобы слышал и видел аэропорт. Ведь эти спортсменки заставили слышать и видеть наш гимн и флаг всю Европу.

Эта радость - одна на всех. Большой праздник и пример для тех, кто только начинает свой путь в спорте. На плакатах - та, кто принесла России золото. 15-летняя София Ильтерякова. Спортсменка стала первой в выступлении с обручем. Родные даже через экран почувствовали - это заявка на победу.

Напряжение в аэропорту растет, как и число фанатов. Обычные пассажиры с трудом проталкиваются через толпу и говорят - идут! Соня в толпе. В руке - медали, На лице - победная улыбка. Такая же, как и на пьедестале, когда она пела гимн страны.

Результат Софии феноменальный - на этом турнире она впервые выступала среди взрослых. Обошла опытных и титулованных соперниц - бронзовых медалисток Олимпийских игр из Беларуси и Италии. Еще одну медаль в этот же день София взяла в упражнениях с мячом, став третьей.

Появились и кадры из Сочи, где встречали еще одну нашу чемпионку. Яна Заикина - воспитанница академии Алины Кабаевой - выиграла соревнования с лентой среди юниоров, обошла украинскую спортсменку. Когда в тот момент зазвучал наш гимн, соперница Яны демонстративно вставила наушники и закрыла глаза. Нашей гимнастке это не испортило настроения. Тем более, что на трибунах была такая поддержка.

Арина Лысенко, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина взяли серебро в групповых соревнованиях. За наградами стоят годы упорной работы и дисциплины.

Еще две медали - серебро и бронзу - в копилку нашей сборной принесла Мария Борисова. Второе место в упражнениях с обручем у Ксении Савиновой. Всего у нашей команды 9 медалей, и этот результат позволил получить расширенную квоту на чемпионат мира, который пройдет во Франкфурте в августе. Подготовку начнут уже завтра, а перед этим - промежуточные старты.

Российский спорт постепенно возвращается на мировые арены с флагом и гимном - сегодня ограничения сняли и с наших фехтовальщиков. Это уже 11-я международная федерация, отменившая все санкции для отечественных атлетов. Это касается таких дисциплин, как самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, ММА, водных видов спорта.