Монотонный звук десятков российских "Гераней" и последующие разрывы всю ночь слышались в большинстве регионов Украины. Под ударом - Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Полтава, Чернигов, Ровно. И, разумеется, Киев.

Украинскую столицу затягивает дымом. По целям там нанесено самое большое количество ударов. Для этого использовались как дроны, так и ракеты, прилетавшие, по слова киевлян, одна за другой. Это была одна из самых сильных атак с момента начала СВО. 73 крылатые ракеты, сотни дронов.

В Киеве атакованы сразу несколько предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. В их числе объединение "Арбис", завод радиоэлектронной промышленности "Спектр" и предприятие "Маяк". Кроме того нанесены удары по центрам комплектования ТЦК в украинской столице. Не менее масштабно выглядит список целей и в других регионах Украины.

"В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного завода "Мотор Сич". В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трём предприятиям ОПК, в том числе "Харьковскому государственному авиационному предприятию", и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесён удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда". Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что данный массированный удар - это ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской народной республики. Там в результате атаки дронов по педагогическому колледжу погиб 21 ребенок. Еще 42 человека получили ранения. Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что все виновные в этой трагедии должны получить заслуженное наказание: "Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор".

Причем выбор явно осознанный. Вряд ли, планируя теракт в Старобельске, в Киеве не знали, по кому они будут наносить удар. В этом районе нет никаких военных объектов. Так что версия об ошибке или случайности не выдерживает никакой критики. Атака была хладнокровно спланирована. И предусматривала несколько волн, напомнил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя: "На прошлом заседании господин Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Вот фотографии этих "взрослых" людей: Елена Мартимьянова – 20 лет, Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти. Цинизм, с которым господин Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит все границы".

Впрочем, и в этот раз представитель киевского режима решил "станцевать на костях" убиенных в Старобельске детей: "Что касается постоянных ссылок господина Небензи на фейковую историю о Старобельске, то эта непрекращающаяся манипуляция фактами напоминает нам знаменитый советский фильм. Позвольте процитировать его, как и положено, по-русски: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара, куртка замшевая... три". Иными словами - просто перестаньте лгать в этом зале".

Очевидно, что взывать к совести таких, как Мельник, да и других представителей киевского режима, включая его главаря, абсолютно бесполезно. Все они понимают лишь язык силы, которым Россия владеет в совершенстве. И минувшая массированная атака это лишний раз подтвердила.