Каждая пятая организация в России применяет цифровые платформы

Оборот товаров и услуг через маркетплейсы, электронные сервисы обеспечивает уже свыше 5% ВВП страны. Такие онлайн-площадки помогают взаимодействию участников рынка без посредников. Развитие цифровых платформ обсуждали на стратегической сессии в правительстве.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, в России сейчас каждая пятая организация применяет цифровые платформы. Это касается не только сферы торговли, но и промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения.

Активно пользуются цифровыми сервисами и граждане. Так, 7 из 10 россиян рассчитываются через систему быстрых платежей. Большая доля клиентов приобретает товары и через маркетплейсы. Поэтому, подчеркнул премьер, интересы всех участников должны быть защищены.