Каждая пятая организация в России применяет цифровые платформы

Оборот товаров и услуг через маркетплейсы, электронные сервисы обеспечивает уже свыше 5% ВВП страны. Такие онлайн-площадки помогают взаимодействию участников рынка без посредников. Развитие цифровых платформ обсуждали на стратегической сессии в правительстве.
Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, в России сейчас каждая пятая организация применяет цифровые платформы. Это касается не только сферы торговли, но и промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения.
Активно пользуются цифровыми сервисами и граждане. Так, 7 из 10 россиян рассчитываются через систему быстрых платежей. Большая доля клиентов приобретает товары и через маркетплейсы. Поэтому, подчеркнул премьер, интересы всех участников должны быть защищены.
"Упростить получение государственных сервисов помог портал государственных услуг. У него 120 миллионов зарегистрированных пользователей. Ежедневная аудитория, напомню, составляет 14 миллионов человек. У людей при желании есть возможность обратиться в ведомство через интернет, без личного присутствия, сэкономив время. Вместе с тем внедрение цифровых платформ ставит перед нами новые задачи. Формируется новый тип занятости – порядка 16% граждан регулярно либо периодически работают через платформы. И важно защитить интересы всех участников таких процессов – как пользователей, так и тех, кто предоставляет эти сервисы", - сказал Мишустин.