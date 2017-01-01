Что стало со скромной могилой умершего 9 лет назад Олега Яковлева

Певец Олег Яковлев прославился благодаря участию в группе "Иванушки International". В свое время артист занял место погибшего Игоря Сорина. Тогда мало кто мог предположить, что и судьба Яковлева сложится трагически.

Артист умер в конце июня 2017 года. Незадолго до смерти Яковлев попал в московскую больницу. Исполнитель хита "Тополиный пух" угодил прямиком в реанимацию, тогда ему диагностировали двустороннюю пневмонию, которую якобы вызвал цирроз печени. Однако врачи не смогли спасти Олега. У популярного певца остановилось сердце. Ему было всего 47 лет.

Последний приют Яковлев обрел на 15-м участке Троекуровского кладбища. Могила артиста расположена в уединенном месте под сосной, вдали от звездной аллеи. Последнее пристанище экс-иванушки кажется весьма скромным на фоне величественных монументов Троекуровского. Памятник выполнен из черного мрамора и украшен разноцветной мозаикой, изображающей золотистые и зеленые листочки, похожие на дубовые. А внизу указано имя артиста.

Поклонники принесли на могилу Олега маленькие статуэтки — ангела и птички. Видимо, этими символами близкие хотели отразить суть личности Яковлева. Также могилу артиста украшают три его портрета. Поклонники не забывают певца, ему все еще несут игрушки и алые цветы.

Могила артиста выглядит ухоженной. Кто присматривает за участком, точно неизвестно. У Олега осталась любимая женщина — Александра Куцевол, а также племянница Татьяна Яковлева и близкий друг Роман Радов. Говорят, что именно двое последних были указаны в завещании артиста как наследники.