Российских студентов обяжут изучать четыре предмета

Четыре предмета будут обязательными для российских студентов всех уровней и форм обучения в России независимо от направления. Об этом рассказал во вторник, 2 июня, министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Как уточнил глава Минобрнауки, такими обязательными предметами станут история, основы российской государственности, философия и русский язык.

При этом Фальков не стал уточнять, когда именно это нововведение начнет действовать, сообщает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин на том же совещании, где прозвучало заявление министра, призвал открыть самостоятельные факультеты русского языка в федеральных российских вузах. Пока изучение русского языка и литературы осуществляется только в рамках кафедр.

До того глава кабмина Михаил Мишустин пообещал, что по самым востребованным специальностям, необходимым для развития и укрепления технологического суверенитета России, будет увеличено количество бюджетных мест в образовательных учреждениях. Это важно для выполнения задачи подготовки нужных для российской экономики кадров.