Рубио: США не заставляют Армению не дружить с другими странами

Соединенные Штаты, расширяя сотрудничество с Арменией, не просят ее "не дружить с другими странами". Об этом заявил во вторник, 2 июня, госсекретарь США Марко Рубио.

Как заверил политик, "мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении", хотя Россия "не особо довольна" активизацией двусторонних отношений Вашингтона и Еревана.

Рубио отметил, что Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и "изучить возможности сотрудничества во всех областях" после довольно продолжительного периода застоя (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее сообщалось, что участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается компании из Соединенных Штатов на 99 лет и будет называться "маршрут Трампа" или "путь Трампа", в честь президента США.

Вслед за этим Вашингтон и Ереван подписали рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов.

Договорились США и Армения также о поставках продукции и услуг в сфере ядерной энергетики на 9 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что это грозит армянской стороне превращением в полигон для необкатанных американских ядерных технологий.