Американские эксперты с тревогой обсуждают психологическое состояние Трампа

Кого еще не умыл, кого не задел. В Америке психологи и эксперты с тревогой обсуждают феномен Трампа. Мир в хаосе, президент великой державы стал конвейером по производству немыслимых идей, фейков, кого только не пнул, кого только не разобидел. Ему уже диагноз ставят.

Мы то привыкли к мысли, что в деменции пребывал Джо Байден, все смеялись, вон у старика фляга свистит, а тут целый букет тревожных симптомов. Издание "Дэйли бист" ставит Трампу диагноз: как минимум одержимость. Только в мае - 861 пост в соцсети. Более одной публикации в час. В ночь на 2 июня президент США выбросил в сеть 47 публикаций за 31 минуту. Личный рекорд!

Ладно бы что содержательное публиковал. Эксперты отмечают, что характер публикаций может свидетельствовать о настоящей одержимости. Тон все более оголтелый. Из последнего – "Дерьмократы" предпочитают канализацию. Кому-то нравится.

Помощники президента-блогера разъясняют встревоженной публике: "Truth Social никогда еще не была настолько так популярна, и это потому, что президент Трамп делится своими неотфильтрованными и прямыми мыслями с американским народом, без предвзятых СМИ, которые вырывают его слова из контекста".

Строительство Бального зала в Белом доме, Триумфальная арка в Вашигтоне, проект которой уже утвержден. Одержимость? Мания величия? В Соединённых Штатах сотни тысяч граждан подписаны на популярную программу "Что у Трампа в голове?"

Но в его мире, в его голове – все идет по плану. По плану Трампа. Публикации которого все дальше от реального мира. А у него в действительности все не так, как на самом деле?