Появились подробности последних дней Арининой, наследство которой досталось Пеговой: была не в себе, что-то бормотала

Людмила Аринина скончалась 14 марта на 100-м году жизни. Артистка встретила смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков.

Пока были силы, Аринина продолжала работать. Она выходила на сцену театра "Мастерская Петра Фоменко", снималась в фильмах и сериалах. Лишь в 90 лет Аринина завершила карьеру, ее последняя роль была в сериале "Склифосовский".

Когда актриса уже не могла сама о себе позаботиться, за ней присматривала Ирина Пегова. Актрисы сдружились несколько лет назад на съемках. Пегова сочувствовала Арининой и старалась скрасить ее одиночество. Именно Ирине и досталось наследство прославленной артистки — квартира в центре Москвы и дача под Истрой. Пегова не комментирует решение коллеги, но и от наследства не отказалась. Хотя племянники Арининой пытались отсудить свою долю, у них ничего не вышло.

Андрей Малахов нашел соседей актрисы и узнал, как прошли ее последние дни. Оказалось, что живущие рядом люди годами не видели Аринину. Так, один из соседей поделился, что последний раз разговаривал с Людмилой Михайловной три года назад. Тогда он проходил мимо ее окна. Она постучала в стекло, подозвала к себе. Речь актрисы была бессвязной, пожилая женщина что-то бормотала про людей, оставивших ее одну. "Они скоро придут", — успокоил Аринину сосед.

По словам живущих в одном доме с актрисой людей, Людмила Михайловна сильно сдала, когда умер ее последний муж Николай. Бывали моменты, когда артистка даже не понимала, что происходит вокруг.

"Людмила Михайловна была немножко не в себе. Я ей звонила, спрашивала, как дела, она отвечала: „Кто-то ко мне приходит, помогает“. Я хотела настоять на соцобслуживании, предлагала ей, но она отказалась. Жила одна, до последнего никого не привечала", — отметила соседка Арининой.

Малахов попытался найти могилу актрисы, но оказалось, что никто не знает, где она похоронена. Людмилу Михайловну кремировали, урну с прахом могли подхоронить к мужу в колумбарий на Николо-Архангельском кладбище, но там ничего не менялось уже несколько лет.