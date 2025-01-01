Властям Армении придется ежемесячно выплачивать своим фермерам примерно по 22 миллиона долларов, чтобы минимизировать потери из-за приостановки ввоза армянской продукции на российский рынок.

Как подсчитала Baza, за неполный 2025 год Армения отправила в Россию сельскохозяйственную продукцию из ассортимента, подпавшего под ограничения, на 240 миллионов долларов. При этом совокупный экспорт соответствующих товаров оценивается в 265 миллионов долларов.

Профессор Финансового университета Надежда Капустина отметила, что реализовать в Европе товары, которые теперь нельзя продавать в России, армянским фермерам вряд ли удастся: в европейских странах есть свои поставщики, например, Польша.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о вероятности открытия рынков ЕС для армянских товаров, напомнил о незавидной судьбе украинских фермеров: "Украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению".

Этому предшествовало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что местным фермерам помогут финансово: "Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит". Политик также уверял, что попытки переориентироваться с России и ЕАЭС на Евросоюз пойдут только на пользу армянской экономике.

Однако глава российской дипломатии Сергей Лавров скептически оценил высказывания Пашиняна. После слова армянского политика о том, что Ереван не боится подорожания газа в случае ухудшения отношений с Москвой — Армения рассчитывает превратиться в "перекресток мира" и разбогатеть, Лавров предложил: "Пусть обеспечит".