Собянин: ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вечером вторника, 2 июня, еще два украинских беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать Москву.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Непосредственно перед этим жителей Московской области уведомили посредством смс-сообщений о беспилотной опасности. Специалисты напоминают: в такие периоды необходимо отойти от окон, а при нахождении на улице — укрыться в капитальных строениях. Если сообщение об опасности застигло людей во время передвижения в автомобиле, следует остановиться в безопасном месте и, по возможности, перейти из машины в капитальное здание.

Категорически запрещается подходить к обломкам дрона, трогать неизвестные предметы на месте возможного падения БПЛА. Нельзя публиковать фотографии и видеозаписи работы систем противовоздушной обороны, а также распространять неподтвержденную информацию.