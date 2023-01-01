Соседи раскрыли детали исчезновения 68-летнего брата Геннадия Хазанова: "Забрали люди в форме"

В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова Андрей Лукачер. 68-летний мужчина не выходит на связь. Несколько лет назад пенсионер оборвал все связи с семьей после ссоры с братом Юрием.

Родственник Хазанова скончался в 2023 году. Но даже на похороны брата Андрей не пришел. Племянница решила наладить с ним отношения, но обнаружила, что пенсионер пропал. По ее данным, последний раз мужчину видели в столовой для бездомных.

Журналисты "МК" смогли пообщаться с соседями Лукачера. Жильцы дома на Белореченской улице сообщили, что пропал мужчина не год назад, как предполагала его племянница, а около месяца. Пенсионера в доме не особо любили, он завалил хламом свою квартиру, из-за чего по всему подъезду бегали тараканы. Пять лет назад Лукачер принимал участие в съемках программы, для шоу телевизионщики провели в квартире легкий ремонт и уборку, но уже через месяц помещение снова оказалось завалено вещами, принесенными с помойки.

При этом сам брат Хазанова производил впечатление аккуратного и уравновешенного человека: он всегда был чисто одет, вел спокойный образ жизни и не устраивал шумных сборищ. Интересно, что на дери в квартиру Андрея не было замка, Лукачер никогда не запирался.

В начале мая к брату артиста пришли люди, одетые в форму сотрудников силовых структур. Они заявили, что у мужчины накопился долг за жилищно‑коммунальные услуги в размере 53 тысяч рублей, и предложили проехать для дальнейшего разбирательства.

"Забрали люди в форме", — рассказали соседи Лукачера, отметив, что с тех пор пенсионера и не видели.

Андрей Лукачер действительно имел задолженность, 1 июня мировой суд удовлетворил иск ГБУ "Жилищник" района Марьино о взыскании с мужчины платы за коммунальные услуги. Кроме того, брат Хазанова часто ездил в городском транспорте "зайцем", на нем числятся не оплаченные штрафы за безбилетный проезд.

Геннадий Хазанов ситуацию с братом не комментирует. "СтарХит" связался с народным артистом, но Геннадий Викторович быстро завершил беседу. "Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет", — сказал актер и бросил трубку.

Напомним, Юрий и Андрей Лукачеры были братьями Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде. С братьями артист отношения не поддерживал.