Сорвал попытку ВСУ провести ротацию: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма и мужества наших бойцов в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Алексей Номоконов, несмотря на миномётный обстрел и атаку FPV-дронов противника, смог с помощью тягача эвакуировать в безопасный район повреждённый грузовик с боеприпасами, а после успешно подвёз снаряды на огневую позицию.

Гвардии старший сержант Александр Шипорев сорвал попытку ВСУ провести ротацию. Обнаружив перемещение вражеского автомобиля, Александр прицельным выстрелом из ПТРК уничтожил машину противника вместе с личным составом.