Информация о ситуации в зоне спецоперации. Российские войска наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ в тылу и на передовой, оттесняя противника всё дальше на запад. Мощную огневую поддержку штурмовым группам оказывает артиллерия.

Высокоточный удар снарядом "Краснополь" по вражескому пункту управления БПЛА на Добропольском участке фронта нанес расчет гаубицы "Мста-С". Операторы беспилотников в режиме реального времени корректировали стрельбу, они же подтвердили уничтожение цели.

В Запорожской области на помощь штурмовикам к переднему краю выдвинулись пулеметчики и гранатометчики. Огонь крупнокалиберных "Утёсов" остановил движение боевиков, а ударом гранатомёта противник был ликвидирован. От атак с воздуха наземные подразделения прикрывают расчеты войск беспилотных систем. На Константиновском направлении только за сутки наши дроны-перехватчики уничтожили шесть тяжелых коптеров ВСУ, не дав врагу даже приблизиться к российским позициям.

И днем, и ночью громит врага армейская авиация. На кадрах - многоцелевой сверхманевренный Су-35С. Задача истребителя - прикрыть вертолетные группы при нанесении ударов по пунктам временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг". В арсенале экипажа различные виды вооружений. Боевые вылеты успешно выполняют в разное время суток и при любых погодных условиях.