Силы ПВО сбили 354 дрона ВСУ в ночь на 3 июня над российскими регионами

Очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы отразили минувшей ночью силы противовоздушной обороны. ПВО сбила 354 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО неприятельские дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской областей. Беспилотники сбиты над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ленинградской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Об атаке украинских беспилотников на регион сообщил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, ПВО сбила 50 беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.