Политолог Камкин: Позиция Европы – нам очень хочется, но очень страшно

Что означает стремление Европы заполучить место за переговорным столом по украинскому конфликту. Готова ли Европа к предметному диалогу? Осознают ли европейские руководители опасность своей политики для всего мира.

В программе "События. 25-й час" эти вопросы обсудили с Александром Камкиным, доцентом финансового Университета при правительстве Российской Федерации.

"Позицию Европы можно трактовать так: нам очень хочется, но очень страшно. Поэтому мы (европейские страны – прим. ред.) и придумываем какие-то нарративы, реализация которых заведомо невозможна", - отметил он.

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