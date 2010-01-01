Работавших с Сийярто сотрудников в МИД Венгрии массово увольняют

Новое правительство Венгрии массово увольняет сотрудников МИД страны, которые работали с экс-главой дипведомства Петером Сийярто. Как сообщил парламентский госсекретарь МИД Дьёрдь Велки, отстранены уже 38 человек, и это число будет увеличиваться.

"В последние недели министерство иностранных дел начало внутреннюю проверку и институциональную реорганизацию, в рамках которой по взаимному согласию были инициированы увольнения 45 государственных служащих", — сказал он, уточнив, что 38 человек уже лишились должности и покинули пост.

При этом Велки отметил, что о политической чистке речи не идет. По его словам, это "правильное гуманное обращение и защита тех, кто ежедневно становился жертвами всего, что происходило в министерстве в последние годы".

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля 2026 года. По результатам, опубликованным Национальной избирательной комиссией после подсчёта 98,63% голосов, победила оппозиционная партия "Тиса", получив 138 мест из 199 в Государственном собрании. Её глава Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, сместив с поста Виктора Орбана, находившегося у власти с 2010 года. Главу дипведомства Сийярто заменила Анита Орбан.