Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Все больше россиян поступают на военную службу и подписывают контракт с Минобороны. В пунктах отбора новобранцы проходят медкомиссию, беседуют с психологом и подписывают необходимые документы. Следующий шаг - тренировки на учебных полигонах. Занятия проходят под руководством инструкторов с боевым опытом в зоне спецоперации в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Преодоление препятствий, стрельба, уход от беспилотников. На этой штурмовой полосе новобранцы развивают свою силу, ловкость и выносливость. Взрывная сила, скорость реакции - неоспоримое преимущество в бою. На таких тренировках повышенные нагрузки сочетают элементами психологической подготовки.

И даже в сложной боевой обстановке, когда кажется, что силы заканчиваются, боец не должен терять способности думать и быстро принимать решения. Учат этому опытные инструкторы, уже прошедшие зону СВО. И направляют даже в мелочах. В реальном бою продумано должно быть каждое движение.

Будущие штурмовики, кроме огневой подготовки, изучают минно-взрывное дело, тактическую медицину, осваивают средства связи. Все это обязательная программа.

В войсках беспилотных систем решил защищать свою Родину и Иван - студент третьего курса Воронежского государственного лесотехнического университета. Рассказывает, что получать высшее образование ему было интересно, поэтому учился хорошо. Но вражеские беспилотники все чаще стали атаковать родной город.

"Я так подумал, что лучше взять академический отпуск, отдать долг Родине. Все-таки попытаться найти себя в армии. Если найду, будет великолепно. Я оператор. Мы летаем на птичках. И конкретно работаем уже по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону", - рассказал он.

В пунктах отбора на службу по контракту рассказывают: молодых людей, решивших связать свою судьбу с армией, становится все больше. Андрей и сам на начало СВО был студентом. Но оставил колледж и ушел "за ленту". Заслужил там государственные награды. Теперь он инструктор. Объясняет добровольцам, что вооруженные силы значат для него:

"Интерес и гордость. Интерес в том, что возможность как-то поучаствовать в мировой судьбе, в судьбе своей Родины. Также прикоснуться к новейшим технологиям. А гордость в том, что студент, будучи ветераном боевых действий в 18-19 лет, может гордо смотреть своим родителям, близким в глаза".

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.