Иран атаковал базу пятого флота ВМС США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами и БПЛА базу пятого флота ВМС США в Бахрейне в ответ на атаку Вашингтона по военному объекту Ирана на острове Кешм.

"В очередном акте агрессии американский враг обстрелял с воздуха башню связи, принадлежащую Корпусу стражей Исламской революции, на юге острова Кешм. В ответ на эту агрессию их авиабаза и вертолетная площадка, расположенные в одной из стран региона, а также штаб Пятого флота ВМС США подверглись ударам ракет и беспилотников воздушно-космических сил КСИР", — приводит заявление КСИР агентство ISNA.

Иран также атаковал связанное с США судно в ответ на удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи Ормузского пролива, добавили в КСИР.