ВСУ ударили по рейсовому автобусу "Москва — Симферополь" в ДНР

Предварительно, семь человек погибли, ещё 11 ранены в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Москва — Симферополь" в городе Енакиево ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.



"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва — Симферополь", по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", — написал он.



Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.