Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" провел учения в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе плановых учений из подводного положения была выпущена крылатая ракета "Оникс".

Стрельба велась по цели, имитирующей корабль условного противника, на расстоянии более 200 километров. Район заблаговременно закрыли для гражданского судоходства и полётов авиации. По данным объективного контроля, головная часть ракеты точно поразила морскую мишень.

Атомная подлодка "Архангельск" четвёртого поколения проекта "Ясень-М" вошла в состав ВМФ России в декабре 24-го года. Она обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, и способна выполнять задачи в любых районах Мирового океана.