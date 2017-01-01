"Как он мог?!": Курникову пожалели после странного поступка Иглесиаса

Энрике Иглесиас и Анна Курникова оказались в центре скандала. Интернет-пользователи переживают за прославленную теннисистку после странного поступка известного певца.

Дело в том, что на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Энрике Иглесиас опубликовал видео, на котором к артисту прижимается и крепко целует его молодая привлекательная поклонница. Самое интересное, что сам Иглесиас поначалу принимает ее ласки и не отталкивает. Более того, даже обнимает в ответ. Бездействует и охрана. Однако в итоге девушку смогли оттащить от артиста, а потом ее увели за кулисы.

Это видео было сделано еще несколько лет назад, однако по какой-то причине Энрике решил его выложить сейчас в своем блоге. Многие комментаторы возмутились странному поступку артиста. Другие же пожалели Анну Курникову. По их мнению, теннисистке "приходится молча терпеть" непонятные выходки любимого мужчины, который зачем-то "дразнит" ее.

"Анна Курникова там жива вообще?", "Зачем он это выложил?", "Энрике, удали это видео. Людям оно не нравится", "Бедняжка Анна. Столько лет терпеть...", "Как он мог?!" - высказались комментаторы в Сети.

Отметим, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых красивых и крепких пар мирового шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно неизвестно, когда теннисистка вышла замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

Несмотря на то, что пара вместе более 20 лет, обзавелась детьми она недавно. В конце 2017 года звездная чета поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сына и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А под конец 2025 года Анна и Энрике стали родителями в четвертый раз.

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