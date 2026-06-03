В Молдавии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

Власти Молдавии рассматривают отмену безвизового режима с Россией.

Этот вопрос правящая партия обсуждает в кулуарах, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента республики от Партии социалистов Богдана Цырдю.

"Я думаю, что к этому все и идет", - сказал политик.

Кроме того, рассматривается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в ближайшие годы.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил, что Белград может ввести визовый режим для граждан России в обмен на вступление в ЕС. В Кремле напомнили, что из Москвы в таком случае поступит симметричный ответ.