В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии раненных в Старобельске студентов

Состояние раненных при атаке на колледж в Старобельске (ЛНР) студентов оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

К утру 3 июня на стационарном лечении находятся пять человек, сообщил ТАСС врио министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев. Медики продолжают оказывать пациентам необходимую помощь и находятся в контакте с ведущими специалистами федеральных национальных медицинских исследовательских центров для выработки оптимальной тактики лечения.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске (ЛНР) 22 мая. Погиб 21 студент, более 40 получили ранения. Российские власти квалифицировали атаку как теракт.