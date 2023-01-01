Россиянина задержали за помощь в хищении у семей бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда по подозрению в государственной измене.

Установлено, что 34-летний мужчина с 2023 года по заданию спецслужб Украины активировал сим-карты, а затем обмывал родственников бойцов ВС России, которые пропали без вести или попали в плен в ходе специальной военной операции.

Задержанный подозревается в содействии хищению 300 миллионов рублей у россиян, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Региональный главк СКР также возбудил дела о пособничестве преступлению и о заведомо ложном сообщении о теракте. Мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее в ФСБ выявила широкомасштабную операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на телефоны высокопоставленных российских служащих.