Дело о теракте возбудили после удара ВСУ по автобусу в ДНР

Семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус Москва – Симферополь, еще 11 получили ранения.

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР утром 3 июня. Пассажиры направлялись в отпуск к морю. По предварительным данным, погибли семь гражданских лиц, 11 человек пострадали. Среди раненых есть тяжелые.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. На месте работают экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело о теракте.