Иран ударил по штаб-квартире Пятого флота США

Иранские военные нанесли удар по базе баллистических ракет Аль-Джуфайр в Бахрейне. На этом объекте располагается штаб Пятого флота военно-морских сил США, сообщило агентство агентство Fars. По его данным, базу атаковали иранские ракеты и беспилотники.

В Центральном командовании ВС США, в свою очередь, заявили, что иранские атаки на американские базы якобы не достигли своих целей. А вот ответный удар по острову Кешм был успешным, утверждают в CENTCOM. Также в командовании заверили, что американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, выпущенных по Кувейту и Бахрейну.

Иранские агентства в ночь на 3 июня сообщили о взрывах в районе острова Кешм. Сирены тревоги сработали в это время в Бахрейне, армия Кувейта заявляла об отражении беспилотной и ракетной атак. Населению рекомендовали укрыться в безопасных местах.