Двое сотрудников МЧС погибли под Смоленском в результате атак дронов ВСУ

Два сотрудника МЧС погибли во время тушения пожара в Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, еще двое пожарных и один мирный житель получили ранения.

Анохин уточнил, что пожары в частных домах в Ершичском муниципальном округе возникли в результате падения обломков вражеского беспилотника. Губернатор подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

По данным главы региона, в течение минувшей ночи силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны и ВКС России сбит и подавлен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Анохин уточнил, что неприятель пытался атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области.