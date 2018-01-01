Одно из самых масштабных и значимых деловых событий года. В Петербурге стартовал Международный экономический форум. В город на Неве съезжаются десятки тысяч гостей, в том числе лидеры государств и главы крупных компаний. Запланировано подписание сотен соглашений на триллионы рублей, а также большая деловая и культурная программа. Центральным событием станет пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин.

В чем только не измеряют площадь выставочных павильонов форума – 150 тысяч квадратных метров, 20 футбольных полей. Это, не считая извилистых коридоров. На то, чтобы осмотреть всё, уйдет целый день.

В прошлом году сумма подписанных контрактов превысила 6 триллионов рублей. Крупный бизнес, госкорпорации, стенды российских регионов. Самый большой и красивый традиционно представляет Москва. Седьмой год подряд столица лидирует в рейтинге состояния инвестиционного климата, подчеркивает Сергей Собянин в своём личном блоге.

"Участие в ПМЭФ открывает большие возможности для московских производителей. В первую очередь, это выход на новую аудиторию, возможность завести полезные деловые контакты, проговорить коллаборации, познакомиться с инвесторами и специалистами по закупкам из регионов России, а также из других стран", - сообщила Дарья Шаронова, заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве".

20 тысяч участников из 130 стран мира. Год за годом география, как и интерес к форуму, расширяется. И вот еще одна показательная деталь. В этом году впервые для иностранных участников отвели отдельную зону. Саудовская Аравия – главный гость форума. Весь колорит Ближнего Востока. В делегацию входит 200 бизнесменов и 3 министра во главе с министром энергетики Абдельзазом Бен Сальманом Аль Саудом - сыном действующего короля. Несколько шагов - и попадаешь в солнечный Кыргызстан. Вот там - настоящая юрта. Есть даже традиционная юрта. Ну а чуть дальше павильоны Танзании и Узбекистана.

Взаимовыгодное сотрудничество Россия готова выстраивать со всеми – Азия, Африка, Латинская Америка и, конечно, наши ближайшие соседи. В Молдавии, действующие власти которой сейчас придерживаются русофобского курса, есть политические силы, которые это понимают.

О том, что мир меняется, говорят не только политики, но и эксперты на сессии дискуссионного клуба "Валдай". В фокусе внимания искусственный интеллект и геополитика.

"Как вообще мы можем понимать, анализировать, действовать в нынешней политической ситуации. Когда обостряется конкуренция за ресурсы, когда мы видим множественность новых конфликтов и неутихающие старые. Когда мы видим, что турбулентность и общая нестабильность - она растёт", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай".

На форум в Санкт-Петербург приехал и официальный делегат из США. Белый дом своих чиновников не отправлял с 2018 года. Родни Мимс Кук – младший – председатель комиссии по изящным искусствам. Верный соратник американского президента. Своей должности лишился при Байдене. А потом, с подачи Трампа, вновь вернулся на высокий пост. А значит, подчеркивают эксперты, Кук пользуется безоговорочным доверием главы Белого дома.

Во время посещения Аляски, в августе прошлого года, Владимир Путин преподнёс местному приходу дар – икону. И вот ответный подарок, по инициативе американского президента – список Ситкинской иконы Божьей матери.

С посещения православного храма свою поездку в нашу страну начала и известный американский консервативный журналист Кэндис Оуэнс. Та самая, что уверяет – жена французского президента не мадам, в месье. Оуэнс, как и её коллега Скот Риттер, принимают участие в панельных дискуссиях форума. Немецкая пресса пишет, что в России якобы был замечен и бывший федеральный канцлер Герхард Шредер. Которого Владимир Путин назвал одним из возможных европейских переговорщиков с Россией. В дискуссиях форума примут участие 4 депутата партии "Альтернатива для Германии". По разным опросам, самой популярной у немцев. В Бундестаге, понятно, возмущены, подобным вольнодумием.

Конечно, будут обсуждать и российскую экономику. Темпы роста, ключевую ставку, инфляцию. Ну а пока высокие гости только съезжаются в Северную столицу, там уже появилась новая достопримечательность. В честь года единства в Михайловском сквере высадили аллею.

"Это действительно очень объединяет. 89 регионов. 89 деревьев. И это здорово В нашу петербургскую солнечную сухую красивую погоду", - отметил Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт‑Петербурга.

И тут, что уж лукавить, повезло. Санкт-Петербург встречает гостей форума ярким солнцем. Впереди насыщенная деловая и, конечно, культурная программа. Всего более 300 мероприятий.