В московском оргкомитете "Единой России" подвели итоги предварительного голосования. Оно проходило на протяжении всей прошлой недели в онлайн формате.

Конкурс составил 14 человек на место. Среди претендентов - 82 человека - это ветераны и действующие участники спецоперации. Свой голос за одного из кандидатов отдали более миллиона избирателей в Москве и области. В ближайшие дни итоги подведёт и Федеральный оргкомитет, имена победителей голосования озвучат на съезде партии.

"Наши избиратели выдвигали наиболее достойных, на их взгляд, кандидатов на выборы в Госдуму. Было зарегистрировано около 500 кандидатов. И победители праймериз "Единой России" продолжат дальше предвыборную кампанию. А те, кто оказался - так сказать, пока не вошёл в этот список - он будет работать вместе с нами. Вместе с партийной городской организацией на благо Москвы и на благо России", - отметил Пётр Толстой, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретарь Московской "Единой России", заместитель председателя Государственной Думы.