Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение двухлетней Ульяны Савватеевой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 2-летней Ульяны Савватеевой из Зеленограда. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти 2 с половиной миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти 10 миллионов.

У девочки страшный диагноз - нейрофиброматоз. В организме ребёнка постоянно растут опухоли - нейрофибромы. Они находятся вокруг важных органов и в любой момент могут опутать сердце или перекрыть дыхание. Спасти Ульяну может терапия специальным препаратом. Но стоит он больше 12 миллионов рублей. Сумма неподъемная для мамы, которая одна воспитывает четверых детей.

Мы продолжаем помогать Ульяне все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!