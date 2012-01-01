Бывший муж увез особенного сына Эвелины Бледанс из России

Эвелина Бледанс родила сыновей от разных мужчин. В 1994 году на свет появился первый сын Николай от второго мужа, бизнесмена по имени Дмитрий. Наследник артистки давно живет в Израиле. А в 2012 году от третьего супруга, продюсера Александра Семина, Эвелина родила сына Семена.

Еще в беременность актриса узнала, что у плода имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако она решила, что будет рожать. В 2017 году Бледанс и Семин развелись.

В новом интервью актриса подчеркнула, что после расставания они с Александром сумели сохранить близкие отношения, причем огромную роль в этом сыграл именно их особенный сын Семен. Отметим, что недавно мальчику исполнилось 14 лет. При этом Бледанс намекнула, что алиментов на сына не получает.

"Помогает ли финансово? Ну, зачем мне помогать? Я сама всем помогу финансово! Он папа и с ребенком помогает", - заявила Эвелина.

Недавно бывший муж забрал у нее сына и увез его в Дубай. "Я безумно благодарна Александру, что я могу в принципе позвонить и сказать: "Саш, в пятницу Сема со мной, но меня пригласили провести мероприятие". Мы быстренько все перетасовываем и Сема идет или к бабушке, или к няне. У Саши все схвачено. Мне очень это помогает", - подчеркнула Бледанс в интервью Наталье Подольской.

Кроме того, актриса отметила, что Семен очень привязан к отцу, у них сильная и крепкая связь и они очень похожи.

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